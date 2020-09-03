Galatasaray'ın stoper oyuncusu Christian Luyindama, Hatayspor maçından önce toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı. Kongolu oyuncunun yerine stoperde Donk görev yaptı. Luyinadama, ikinci yarının başında Donk'un yerine oyuna dahil oldu.