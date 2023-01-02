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Galata Kulesi yakınında şüpheli çanta paniği: Çantayı alıp "Ölmek istiyorum" diye bağırdı

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın girişinde bulunan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken bir kişi "Ben zaten ölmek istiyorum" diyerek çantayı eline aldı. Polisin müdahalesiyle çantayı atan kişi gözaltına alınırken sokakta bulunanlar korkuyla kaçmaya çalıştı. Ekiplerin fünye ile patlattığı çantadan kişisel eşyalar çıktı

Giriş: 02.01.2023 - 06:15 | Güncelleme: ABONE OL
Galata Kulesi yakınında şüpheli çanta paniği
Galata Kulesi yakınında şüpheli çanta paniği
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DHA

Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nin yakınlarında bulunan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polisin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen, bir kişi, "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım" diye bağırarak yanına gittiği çantayı eline aldı. Bu kişinin polisin müdahalesi sonrası çantayı atmasıyla sokakta bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Fünye ile patlatılan çantadan patlamış mısır, çocuk bezi ve kıyafetler çıktı.

DHA'nın haberine göre; olay dün saat 22.00 sıralarında Bereketzade Mahallesi Büyükhendek Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan şüpheli çanta korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paketin bulunduğu alana güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

ŞÜPHELİ ÇANTAYI ALIP, "ÖLMEK İSTİYORUM BEN ZATEN AĞABEY" DİYE BAĞIRDI

Polisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda, bir kişi, güvenlik şeridini aşarak çantanın yanına gitti. "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım" diyerek çantayı eline aldı. Polisin müdahalesinin ardından, çantayı kafelerin bulunduğu sokağa fırlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan vatandaş ekip otosuna bindirildi.

KAFEDE OTURANLAR PANİKLEYİP KAÇMAYA BAŞLADI

Büyükhendek Caddesi'ndeki kafelerde oturan aralarında turistlerin de bulunduğu kişiler, çantanın sokağa atılmasıyla birlikte paniğe kapılıp, Şişhane istikametine doğru koşmaya başladı.

ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI

Şüpheli çanta, olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan malzemeler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis, çantayı bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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