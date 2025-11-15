Gagasına olta takılı halde ağaca asılı kalan şahin kurtarıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi'nde balıkçılık yapan Mesut Der, ormanda ağaca asılı halde şahin fark etti.

Gagasına olta takılan ve ağaca asılı kalan şahini kurtarmaya çalışan Mesut Der, başarılı olamayınca doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'ten yardım istedi.

Tüydeş'in ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahini kurtardı. Herhangi bir yarası olmayan şahin daha sonra doğaya salıverildi.

"ACI İÇİNDE CAN VERECEKTİ"

Ekipler ile birlikte olay yerine giden doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından şahinin oltaya takılı fotoğrafını paylaşıp, "Bugün bir balıkçı tarafından fark edilen bu şahini itfaiye ekipleriyle birlikte asılı kaldığı bu ağaçtan kurtardık. Olta gagasına takılıyor sonra onunla ağaca. O kadar tenha bir yer ki günlerce ağaçta asılı kalıp acı içinde can verecekti. Şu misina ağlarını ve oltaları atmayın" dedi.