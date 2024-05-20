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        Haberler Kısayol Gaddar dizisi final mi yapıyor? Gaddar 20. bölümüyle bitiyor mu, neden bitiyor? Gaddar konusu ve oyuncuları

        Gaddar dizisi final mi yapıyor?

        Sinan Öztürk tarafından yönetilen Gaddar dizisi hakkında sosyal medyada bir iddia dolaşıyor. Söylenenlere göre; Now TV'de yayınlanan Gaddar dizisi 20. bölümüyle ekranlara veda edecek. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 15:47 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:47
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        • 1

          Now TV'nin drama aksiyon dizisi Gaddar için sosyal medyada birtakım iddialar ortaya atıldı. Söylenenlere göre; başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu yapım istenilen reytingi alamadığı için 20. bölümde final yapacak. İşte, detaylar...

        • 2

          GADDAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

          Sosyal medyada söylenenlere göre; Gaddar, reytinglerde bir türlü istenileni veremedi. Her Cuma Now TV'de yayınlanan dizi en son 17. bölümüyle ekranlara geldi. İddialar, dizinin 20. bölümde final yapacağı yönünde. Şu anda yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmedi.

        • 3

          GADDAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

          Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

        • 4

          GADDAR DİZİSİNİN OYUNCULARI

          Dağhan - Çağatay Ulusoy

          Aydan - Sümeyye Aydoğan

          Müdür - Onur Saylak

          Ekber - Erdal Özyağcılar

          Enver - Alper Çankaya

          Fatma - Laçin Ceylan

          Davut - Hakan Salınmış

          Rüzgar - Fatih Berk Şahin

          Yağmur - Itır Esen

          Oya - Neslihan Yeldan

          Şengül - Müge Bayramoğlu

          Gürkan - Aytek Şayan

          Kurt - Uğur Yıldıran

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