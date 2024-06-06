Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gaddar dizisi final mi yapıyor? Gaddar 20. bölümüyle bitiyor mu, neden bitiyor? Gaddar konusu ne ve oyuncuları kim?

        Gaddar dizisi final mi yapıyor?

        Now TV'nin drama aksiyon dizisi Gaddar özellikle sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu yapımın final yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Gaddar dizisi final mi yapıyor? Gaddar 20. bölümüyle bitiyor mu, neden bitiyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 00:33 Güncelleme: 06.06.2024 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gaddar dizisi final haberi ile gündemdeki yerini aldı. Sinan Öztürk tarafından yönetilen Gaddar dizisi her akşam cuma günü izleyiciyle buluşuyordu. Özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından finalin yapılıp yapılmayacağı kesinlik kazandı. İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          GADDAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

          Gaddar dizisi final yapıyor. Dizinin final bölümü 7 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de NOW'da ekranlara gelecek.

        • 3

          GADDAR 20. FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

          Dağhan Mesut’un kurtulması için elinden geleni yapar ancak sonunda çaresiz beklemeye başlarlar. Onun yüzünden Mesut’un başına gelen bu olay artık sabrının son damlasını da taşırır. Savaşmaya kaldıkları yerden bu kez daha yıkıcı devam ederler. Ekber’in adamları Nilüfer’i almaya gelir, Müdür ve adamlar arasında bir çatışma yaşanır. Nilüfer ve Leylâ’nın güvenliği yeniden tehlikeye girmiştir. Enver olanlar için Dağhan’ı teselli etmeye çalışır, bu sırada Şirket’in adamları hiçbir fırsatı kaçırmadan onlara kumpas kurmaya devam ederler. Patron ve Müdür görüşmesi, Müdür’ün yapması gereken bir tercihle sonuçlanır.

        • 4

          Patron, kızını Ekber’den kurtarmak karşılığında Müdür’den Dağhan’ı ele vermesini ister. Müdür ne karar vereceğini bilmez bir haldedir, çünkü artık atacağı her adım herkesin hayatını baştan sona değiştirecektir. Enver ve Dağhan sevdiklerinin hayatını korumak için tetikçilerden kaçmaya devam ederken, Yağmur yaşananlar ve Enver’in yokluğu birleşince depresif tavırlar sergilemeye başlar. Herkesin içinde bir tedirginlik vardır. Oya, Aydan’ı alıp buralardan gitmeye karar verir, Dağhan’dan uzakta olmak kızına iyi gelir diye düşünür. Hızlıca gidebilmek için Fikriye ile hazırlıklara başlar. Aydan ise kararsızdır, sanki hâlâ bir umut bekler gibidir. Patron ve Dağhan nihayet karşı karşıya gelir. Artık sona gelmişlerdir, ikisi de bu işten birinin sağ çıkamayacağının farkındadır. Fakat Dağhan bu güç karşısında kazanabilecek midir? Başındaki belaları kökünden halletmeye çalışırken Aydan’ı sonsuza dek kaybetmek üzeredir. Dağhan Aydan’a engel olup yeni ve temiz bir hayat kurabilecek midir?

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Saldırıdan sonra ilk açıklama
        Saldırıdan sonra ilk açıklama
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        İstanbul'da yine korkutan manzara
        İstanbul'da yine korkutan manzara
        Her şey ailesinin gözü önünde oldu
        Her şey ailesinin gözü önünde oldu
        Yeni bir sıcaklık rekoru bekleniyor!
        Yeni bir sıcaklık rekoru bekleniyor!
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        Okul müdürüne zincirli saldırı!
        Okul müdürüne zincirli saldırı!
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Habertürk Anasayfa