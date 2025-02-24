Gabriel Sara: Dünya Kupası finali gibi
Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara, Brezilya basınına Fenerbahçe derbisi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.
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Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, ülkesinden Globo'ya Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Sara'nın sözleri...
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"BİZİM İÇİN BİLE ŞAŞIRTICI"
"Buradaki rekabet gerçekten olağanüstü. Güçlü bir futbol kültürüne sahip ve buna alışkın bizim gibi Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum."
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"GARDIMIZI İNDİREMEYİZ"
"Türkiye'de şampiyonluklar küçük detaylara göre belirleniyor ve bu yıl da farklı olmayacak. Ligde küçük bir avantajımız var ama dikkatsiz davranma lüksümüz yok, gardımızı indiremeyiz!"
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"DÜNYA KUPASI FİNALİ GİBİ"
"Son olaylar nedeniyle bile Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımız bu derbi Dünya Kupası finali gibi görülüyor. Taşıdığımız sorumluluğun farkındayız ve bunun üstesinden geleceğiz."
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FENERBAHÇE'YE GOL ATMIŞTI
Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında oynanan maçta fileleri havalandıran Sara'nın, bugün (pazartesi) de derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor.