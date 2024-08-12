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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gabriel Paulista'dan sakatlık açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Gabriel Paulista'dan sakatlık açıklaması

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın 2. golünü kaydeden Gabriel Paulista, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 00:51 Güncelleme: 12.08.2024 - 00:51
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        Paulista'dan sakatlık açıklaması!
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        Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, 2. golü atarak katkı sağladığı Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        "ZOR BİR MAÇ OLDU"

        Gabriel Paulista yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir maç oldu. Sert bir zeminde oynadık ama önemli olan kazanmaktı. İlk maçta kazandığımız için mutluyuz." dedi.

        SAKATLIK AÇIKLAMASI

        Sakatlığıyla ilgili konuşan başarılı stoper, "Bileğim buru-kuldu ama ben oyuna devam etmek istedim. Takım arkadaşlarıma ve 3 puana yardım etmek istedim. Devrenin sonunda oyuna devam edemeyeceğimi gördük ve oyundan çıktım." ifadelerini kullandı.

        Gabriel Paulista ayrıca, "İlk günden beri çok iyi karşılandım. Taraftar ve tkaım arkadaşlarımdan gördüğüm ilgi bizi çok memnun ettim. Bu gol sevincim de içimden geldi. Bu tarz gol sevinçlerine devam etmek istiyorum." diye konuştu.

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