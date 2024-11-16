Gabriel Paulista: Ayrılmak istemiyordum!

Beşiktaş forması giyen Gabriel Paulista, İspanyol basınından Relevo'nun sorularına yanıt verdi.

REKLAM advertisement1

VALENCIA'DA YAŞANAN SEL

"Ailemle birlikte orada olanlar konusunda biraz endişeliyiz. Uzun yıllar orada yaşadık ve kulüpten, şehirden arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Çok değer verdiğimiz birçok insan var ve bu yaşananlar çok üzücü. Umarım her şey olabildiğince çabuk geçer ve normale döner."

Paulista, siyah-beyazlı ekibe transfer olduğu süreci anlatırken daha çarpıcı ifadeler kullandı.

Paulista açıklamasında, "Ailemle birlikte Brezilya'da tatildeydim ve bir teklif aldım. Ocak ayında Valencia'dan ayrıldığımda da bir teklif almıştım. Bu benim için, kariyerim için de çok iyi bir fırsattı. Uzak bir ülkeye gitmek istemedim çünkü bunun herkes için zor olacağını biliyordum. Şimdi Türkiye'deyim. 3 yıllık bir teklif aldım. İyi uyum sağladım ve her şey yolunda." ifadelerini kullandı.