Gabriel García Márquez, Cervantes'i geride bıraktı Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Yüzyıllık Yalnızlık, Kırmızı Pazartesi, Kolera Günlerinde Aşk romanlarıyla hafızalara kazınan Gabriel García Márquez 21. yüzyılda İspanyolca en çok çevirisi yapılan yazar oldu

HABERTURK.COM

Yüzyıllık Yalnızlık, Kırmızı Pazartesi, Kolera Günlerinde Aşk romanlarının yazarı Gabriel García Márquez, Cervantes'i geride bırakarak 21. yüzyılda İspanyolca en çok çevirisi yapılan yazar oldu.

Guardian'da yer alan habere göre bulgular, İspanyol dili ve kültürünü dünya çapında tanıtan Instituto Cervantes'in yeni Dünya Çeviri Haritası'nı oluşturmak için veri toplamaya başlamasının ardından ortaya çıktı.

Enstitü, eserlerini İspanyolca kaleme alan yazarlardan hangilerinin 10 farklı dilde (Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça ve İsveççe) en çok çevrildiğine dair veri oluşturmak için, 483 dilde 554.858.648 bibliyografik kayıt içeren Online Computer Library Center'ın WorldCat veri tabanına başvurdu.

Sonuçlara göre 2000-2021 yılları arasında 10 dilde en çok çevirisi yapılan 10 yazara bakıldığında Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar García Márquez ilk sırada yer aldı.

Onu Isabel Allende, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Cervantes, Carlos Ruiz Zafón, Arturo Pérez-Reverte, Luis Sepúlveda, Roberto Bolaño ve Javier Marías izledi.

Ancak, tüm zaman dilimindeki sonuçlarda Gabriel García Márquez ilk sırayı Cervantes'e kaptırdı.

İspanyol romancı, şair ve oyun yazarı Miguel de Cervantes, García Márquez'i geride bırakarak zirveye yerleşirken, Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Allende, Borges, Vargas Llosa, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Fuentes, Pérez-Reverte ve Ruiz Zafón'un da önünde yer aldı.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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