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        Haberler Dünya G7 ülkeleri, Rusya'ya ateşkes teklifini kabul etmesi çağrısı yaptı | Dış Haberler

        G7 ülkeleri, Rusya'ya ateşkes teklifini kabul etmesi çağrısı yaptı

        ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'nin dışişleri bakanları, Rusya'ya Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için Suudi Arabistan'da görüşülen teklifi kabul etmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:25
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        G7'den Rusya'ya: Ateşkes teklifini kabul et
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'yla ilgili ülkeler tarafından yapılan ortak açıklamayı yayımladı.

        Açıklamada, Moskova'ya Suudi Arabistan'da görüşülen ateşkes teklifini kabul etmesi çağrısı yapılarak G7 ülkelerinin ateşkesin sağlanmaması halinde Rusya'ya daha fazla yaptırım getirilmesi ve Kiev'e ek destek sağlanması konusunu görüştükleri bildirildi.

        Kiev'in "yeni saldırganlıklara karşı caydırıcı olabilmesi ve savunma yapabilmesi için" ateşkesin güvenilir güvenlik düzenlemelerini barındırması gerektiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek üzere ekonomik ve insani yardım desteğinin koordinesinin sürdürüleceği vurgulandı.

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        Açıklamada, Kuzey Kore ve İran'ın Moskova'ya askeri yardımı ile "Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasında belirleyici rol oynayan" Çin'in bu ülkeye silah sağlaması kınanarak G7 ülkelerinin bu konuda üçüncü ülkelere karşı "harekete geçmeye devam etme niyetinde" olduğu belirtildi.

        Filistin meselesi

        Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması istenen açıklamada, Gazze'ye insani yardımın engellenmeden yeniden başlatılmasının ve kalıcı ateşkesin desteklendiği vurgulandı.

        Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da artan gerginlik ve çatışmalardan dolayı "ciddi endişe" duyulduğu belirtilerek gerilimin azaltılması için çağrı yapıldı.

        Hamas'ın gelecekte "Gazze'de herhangi bir rol oynamaması" gerektiği savunulan açıklamada, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası çabalarının temeli olarak Arap Planı konusunda Arap ülkeleriyle görüşmeye hazır olunduğu mesajı verildi.

        Suriye'deki son şiddet olayları kınandı

        Açıklamada, Suriye'de terörizmin kesin dille reddedilmesi istendi ve ülkenin sahil bölgesinde son dönemde yaşanan şiddet olayları kınandı.

        Suriye'de Suriyelilerin liderliğinde kapsayıcı siyasi süreç yürütülmesinin "kritik önemde" olduğu vurgulanan açıklamada, ülkedeki geçici yönetimin kimyasal silahların ortadan kaldırılması için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile işbirliği yapmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

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        Açıklamada, Orta Doğu'daki "istikrarsızlığın temel kaynağı" olarak nitelendirilen İran'ın nükleer silah geliştirmesi veya elde etmesine izin verilmemesi gerektiği savunularak Tahran'ın "rota değiştirmesi, gerilimi düşürmesi ve diplomasiyi seçmesi gerektiği" kaydedildi.

        Asya hakkında

        Çin'in askeri yapılanma ve nükleer silah cephaneliğindeki "hızlı artıştan endişe duyulduğu" belirtilen açıklamada, Pekin şeffaflık yoluyla istikrarı teşvik etmeye çağrıldı.

        Açıklamada, Kuzey Kore'den ilgili tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun olarak tüm nükleer silah, diğer kitle imha silahları ve balistik füze programlarından vazgeçmesi talep edildi.

        Myanmar'da halkın askeri yönetim tarafından acımasızca bastırıldığının altı çizilen açıklamada, ülkede tüm şiddetin sona ermesi ve insani yardımın engellenmeden ihtiyaç sahiplerine erişmesi gerektiği vurgulandı.

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        #rusya
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