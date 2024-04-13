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        Haberler Dünya G7 ülkeleri: Küresel istikrarsızlık karşısında bağlantısallığın garanti edilmesi gerekiyor

        G7 ülkeleri: Küresel istikrarsızlık karşısında bağlantısallığın garanti edilmesi gerekiyor

        G7 ülkelerinin ulaştırma bakanları bu yılki toplantılarını 11-13 Nisan'da İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirdi. Toplantının ardından ortak bildiri yayımlandı. Yok Oluş İsyanı adlı çevreci grupsa toplantıyı protesto etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 18:53 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:53
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        G7 ülkeleri küresel istikrarsızlığı ele aldı
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        ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, artan küresel istikrarsızlık karşısında bağlantısallığın garanti edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

        G7 ülkelerinin ulaştırma bakanları bu yılki toplantılarını G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde 11-13 Nisan'da Milano'da yaptı.

        Toplantının ardından "Hareketliliğin Geleceği: Artan Küresel İstikrarsızlık Karşısında Bağlantısallığın Garanti Edilmesi" başlığıyla yayınlanan ortak bildiride, G7 bakanlarının, erişilebilir, sürdürülebilir, dayanıklı, verimli, kapsayıcı ve adil ulaşım sistemlerinin önemi teyit ettiği ve tedarik zincirleri ile tüm ulaşım kanallarında güvenliği sağlama hedefini yinelediği belirtildi.

        G7 ulaştırma bakanlarının toplantısının çoklu kriz ortamında yapıldığına dikkati çekilen bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz ile Aden Körfezi'nden geçen ticari gemilere saldırılarının yaşam maliyetlerine dair endişeleri artırdığı kaydedildi.

        Bildiride, "Bu krizlerin yakınlaşması, ulaştırma sistemlerinin dayanıklılığını, şoklara karşı direncini ve uyarlanabilirliğini desteklemeye yönelik çalışmalarımızın önemini vurgulamaktadır. Bağlantısallık, modern toplumlarımızın temel bir ihtiyacı ve serbest piyasaya dayalı demokrasilerin temel ilkelerinden biridir." ifadeleri kullanıldı.

        YOK OLUŞ İSYANI'NDAN PROTESTO

        Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlere göre, "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grup üyesi 7 kişi, Milano'nun Duomo Meydanı'nda takım elbise giymiş palyaço kostümleri ve "G7: İklim Sirki" pankartıyla G7 Ulaştırma Bakanlarının toplantısını protesto etti. Göstericiler, iklim konusunda acil durum ilan edilmesini talep etti.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #G7
        #italya
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