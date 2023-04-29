G ile Başlayan Kız İsimleri: G Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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G ile başlayan kız isimleri, Türkiye’de sıklıkla kullanılmaktadır. G harfi ile başlayan kız bebek isimlerini ise içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

G ile Başlayan Kız İsimleri

Kızınızın doğumuna az bir vakit kaldıysa ve hangi ismi vereceğiniz konusunda kararsız kaldıysanız sizler için hazırladığımız G harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz. İşte G ile başlayan kız bebeği isim önerileri…

G Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Gamze: Bazı insanların gülerken çene ya da yanaklarında oluşan çukur

Bazı insanların gülerken çene ya da yanaklarında oluşan çukur Ganimet: Düşmandan alınan mal varlığı, kazanç

Düşmandan alınan mal varlığı, kazanç Ganiye: Zengin kişi

Zengin kişi Gaye: Hedef, amaç, istek

Hedef, amaç, istek Gazal: İri göz, geyik, ceylan

İri göz, geyik, ceylan Gazel: 1) Konusu aşk olan manzume. 2) Kurumuş ağaç yaprağı

1) Konusu aşk olan manzume. 2) Kurumuş ağaç yaprağı Gazele: Dişi geyik

Dişi geyik Gece: Güneşin batımından doğumuna kadar geçen karanlık süre

Güneşin batımından doğumuna kadar geçen karanlık süre Gelincik: Kırlarda yetişen kırmızı çiçek

Kırlarda yetişen kırmızı çiçek Gelenay: Ortada olan ay, ay gibi güzel ve çekici

Ortada olan ay, ay gibi güzel ve çekici Gencay: Yeni doğmuş ay, hilal

Yeni doğmuş ay, hilal Gerçek: Esas olan, doğru

Esas olan, doğru Germa: Sıcak yaz mevsimi

Sıcak yaz mevsimi Gevher: Mücevher, değerli taş

Mücevher, değerli taş Gihev: Kısmet, baht

Kısmet, baht Gilyas: Kiraz

Kiraz Giram: Saygın, değerli

Saygın, değerli Gizem: Sır olan, bilinmeyen ve merak uyandıran

Sır olan, bilinmeyen ve merak uyandıran Gonca: Açmamış ya da açmaya başlamış taze gül, tomurcuk

Açmamış ya da açmaya başlamış taze gül, tomurcuk Goncagül: Açmamış ya da açmaya başlamış taze gül, tomurcuk

Açmamış ya da açmaya başlamış taze gül, tomurcuk Goncasu: Hem gonca gibi taze hem de su gibi saf ve temiz

Hem gonca gibi taze hem de su gibi saf ve temiz Goran: Mera

Mera Göğem: Yeşil renge yakın mor.

Yeşil renge yakın mor. Gökay: Kökleri gökte olan

Kökleri gökte olan Gökben: Özü genç olan kişi

Özü genç olan kişi Gökçe: Gök renginde, güzel ve sevimli

Gök renginde, güzel ve sevimli Gökçedil: Hem güzel hem de tatlı dilli

Hem güzel hem de tatlı dilli Gökçek: 1) Yiğit, kahraman. 2) Sevimli ve güzel. 3) Taze

1) Yiğit, kahraman. 2) Sevimli ve güzel. 3) Taze Gökçem: Mavi gözlü kızım anlamında

Mavi gözlü kızım anlamında Gökçen: Semavi, gökle ilgili, mavimsi

Semavi, gökle ilgili, mavimsi Gökçenur: Maviye çalan ışık, nur

Maviye çalan ışık, nur Gökçiçek: Mavi renge sahip çiçek

Mavi renge sahip çiçek Gökçil: 1) Yükselmeyi hedefleyen, ilerleyen. 2) Gökyüzüne andıran mavi

1) Yükselmeyi hedefleyen, ilerleyen. 2) Gökyüzüne andıran mavi Gökçin: Mavimsi, maviye benzeyen, maviye yakın

Mavimsi, maviye benzeyen, maviye yakın Göknil: Göklere ait olan kız

Göklere ait olan kız Göknur: Gökyüzü kadar aydınlık ve nurlu

Gökyüzü kadar aydınlık ve nurlu Gökperi: Mavi gözlü peri kızı

Mavi gözlü peri kızı Göksel: Gökyüzünde geçen olay, semavi olaylar

Gökyüzünde geçen olay, semavi olaylar Göksen: Sen gökyüzüsün

Sen gökyüzüsün Göksu: 1) Göğün rengini yansıtan su. 2) Akarsuların genel adı.

1) Göğün rengini yansıtan su. 2) Akarsuların genel adı. Göksun: Yüksel, yücel

Yüksel, yücel Gökşin: Sonsuz mavi

Sonsuz mavi Gökyel: Kuzeydoğudan esen rüzgâr

Kuzeydoğudan esen rüzgâr Gökyüzü: Sema

Sema Gönenç: Varlık, bolluk içinde yaşayan

Varlık, bolluk içinde yaşayan Gönül: Sevgi, aşk ve merhamet gibi duyguların hissedildiği yer

Sevgi, aşk ve merhamet gibi duyguların hissedildiği yer Gönülay: Gönlü gibi temiz ve güzel

Gönlü gibi temiz ve güzel Görez: 1) Rüzgâr. 2) Gösterişe meraklı.

1) Rüzgâr. 2) Gösterişe meraklı. Görke: Heybetli

Heybetli Görkem: Gösterişli, göz alıcı,

Gösterişli, göz alıcı, Görsev: Görüp sev anlamında

Görüp sev anlamında Gövem: Bitki yeşilliği

Bitki yeşilliği Gözde: Tercih edilen, beğenilen, diğerlerinden üstün

Tercih edilen, beğenilen, diğerlerinden üstün Gözdem: Sevdiğim, değer verdiğim anlamında

Sevdiğim, değer verdiğim anlamında Göze: 1) Kaynak. 2) Hücre. 3) Su kıyılarında bulunan küçük çayır

1) Kaynak. 2) Hücre. 3) Su kıyılarında bulunan küçük çayır Gözem: İlgi çeken

İlgi çeken Gupse: Gönülden seven, candan

Gönülden seven, candan Gurbet: Yuvasından uzakta olmak

Yuvasından uzakta olmak Güfte: Bir eserin bestelenmiş sözleri

Bir eserin bestelenmiş sözleri Gül: Çeşitli renklerde bulunan çiçek türü

Çeşitli renklerde bulunan çiçek türü Gülay: Güllerin açtığı ay

Güllerin açtığı ay Gülbeyaz: Beyaz gül anlamında

Beyaz gül anlamında Gülbin: Gül kökü, gül ağacı

Gül kökü, gül ağacı Gülce: Güle benzeyen güzel kız

Güle benzeyen güzel kız Gülçin: Gül toplayan kişi

Gül toplayan kişi Gülendam: Gül gibi boyu olan, endamlı, narin, ince yapılı

Gül gibi boyu olan, endamlı, narin, ince yapılı Gülfem: Dudakları gül gibi olan

Dudakları gül gibi olan Gülgün: Gül renginde ya da gül renkli anlamında

Gül renginde ya da gül renkli anlamında Güliz: Gül gibi iz bırakan

Gül gibi iz bırakan Gülperi: Güle benzeyen peri

Güle benzeyen peri Gülru: Gül yanaklı

Gül yanaklı Gülşah: Güzelliğiyle dillere destan

Güzelliğiyle dillere destan Güzin: Seçici

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner