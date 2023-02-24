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Haberler Dünya G-7 liderlerinden Türkiye'ye destek ve taziye mesajı - Dünya haberleri

G-7 liderlerinden Türkiye'ye destek ve taziye mesajı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, G7 ülkeleri yayımladığı ortak açıklamada Türkiye'ye taziye dilekleri sundu. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar aktardı.

Giriş: 24.02.2023 - 21:00 | Güncelleme: ABONE OL
G-7 liderlerinden Türkiye'ye destek ve taziye mesajı - Dünya haberleri

G7 liderleri bugün yaptıkları sanal konferans sonrasında yapılan açıklamalarında, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 1. yıldönümünde yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye ve Suriye'de meydana gelen korkunç depremlerden etkilenen herkese derin başsağlığı diliyoruz.

Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içindeyiz ve bu felaketin sonuçlarıyla mücadelede desteğimizi sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz.

İnsanı yardımın ihtiyaç duyan herkese mümkün olduğunca verimli bir şekilde ulaşması hayatı önem taşıyor. Üç aylık bir başlangıç ​​dönemi için sınırötesi yardımın genişletilmesini memnuniyetle karşılıyoruz ve kuzeybatı Suriye'dekilerin insani ihtiyaçlarının karşılanmaya devam etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

AB'nin mart ayında Türkiye ve Suriye'deki insanları desteklemek için bir bağış konferansına ev sahipliği yapma girişimini de memnuniyetle karşılıyoruz."

Fotoğraf: AP

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