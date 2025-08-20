Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor: Samsun'da dev ekranlar kurulacak!

Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da! Haberi Görüntüle

Samsunspor, Avrupa Ligi için sahaya ayak basıyor. Tarihi yürüyüşün heyecanı HT Spor'da yaşanacak. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, yeni bir tarih yazmak için UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimizin play-off turunda Panathinaikos ile oynayacağı her iki maç da HT Spor ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Karadeniz ekibinin, Yunanistan'daki ilk sınavı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

Rövanş mücadelesi ise 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUN'DA DEV EKRANLAR KURULACAK

Panathinaikos ile Samsunspor'un karşılaşacağı ilk mücadele Samsun'da dev ekranlardan takip edilecek. Samsun'un tüm ilçelerinde canlı olarak yayınlanacak mücadelede futbolseverler HT Spor ekranlarına kilitlenecek.

