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        Haberler Bilgi Spor Futbolun en prestijli ödülü sahibini bulmaya hazırlanıyor! 2024 Ballon d’Or adayları kimler? Arda Güler listede!

        Ballon d'Or 2024 ödülü ne zaman verilecek? İşte Ballon d'Or adayları listesi

        Spor dünyasında heyecan dorukta! Ballon d'Or adayları listesi açıklandı. Bu yılın en başarılı oyuncuları ödül için yarışacak. Geçtiğimiz yıl Messi'nin 8. kez kazandığı bu prestijli ödülün yeni sahibinin kim olacağı şimdiden gündemdeki yerini aldı. Peki, Ballon d'Or adayları kimler, ödül ne zaman verilecek ve Türkiye'den kimler aday gösterildi? İşte Ballon d'Or hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 00:01 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:01
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        • 1

          Futbol dünyasının en iyileri arasında kıyasıya rekabet sürerken heyecanla beklenen liste açıklandı. Ballon d’Or 2024 ödülü için büyük gün yaklaşıyor. Spor yazarlarının belirlediği futbol yıldızları sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Messi’nin zaferi sonrasında bu yıl hangi isimlerin dikkat çektiği merak ediliyor. Peki, 2024 Ballon d’Or ödülü ne zaman verilecek, adaylar kimler? İşte detaylar...

        • 2

          BALLON D’OR 2024 ADAYLARI KİMLER?

          France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 futbolcu, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından duyuruldu.

        • 3

          2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu yılki Altın Top adayları arasında yer almadı.

          Galatasaray'ın İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen de geçen yıl listede yer alırken bu yıl adaylar arasında bulunmuyor.

          Messi, Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak bu ödülü en çok alan oyuncu olurken en yakın takipçisi Ronaldo ise bu ödülü 5 kez kazanmıştı.

        • 4

          HAKAN ÇALHANOĞLU ADAY GÖSTERİLDİ!

          İtalya Serie A ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne aday gösterildi.

          Hakan Çalhanoğlu, Altın Top ödülüne aday gösterildi.

        • 5

          ARDA GÜLER 2024 KOPA TROPHY ÖDÜLÜNE ADAY!

          France Football tarafından yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından açıklandı.

          Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer aldı.

        • 6

          BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK?

          28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak törende ödüller sahiplerini bulacak.

        • 7

          KOPA TROPHY ADAYLARI

          2024 Kopa Trophy ödülüne aday 10 futbolcu şu şekilde:

          Arda Güler (19 yaşında) - Real Madrid

          Pau Cubarsi (17 yaşında) - Barcelona

          Alejandro Garnacho (20 yaşında) - Manchester United

          Karim Konate (20 yaşında) - Salzburg

          Kobbie Mainoo (19 yaşında) - Manchester United

          Mathys Tel (19 yaşında) - Bayern Münih

          Lamine Yamal (17 yaşında) - Barcelona

          Warren Zaire-Emery (18 yaşında) - Paris Saint-Germain

          Joao Neves (19 yaşında) - Paris Saint-Germain

          Savinho (20 yaşında) - Manchester City

        • 8

          BALLON D'OR 2024 ADAYLARI

          2024 Ballon d'Or ödülüne aday 30 futbolcu şu şekilde:

          Jude Bellingham (Real Madrid)

          Ruben Dias (Manchester City)

          Phil Foden (Manchester City)

          Federico Valverde (Real Madrid)

          Emiliano Martinez (Aston Villa)

          Artem Dovbyk (Girona/Roma)

          Erling Haaland (Manchester City)

          Nico Williams (Athletic Bilbao)

          Toni Kroos (Real Madrid)

          Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

          Vinicius Junior (Real Madrid)

          Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

          Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

          Martin Odegaard (Arsenal)

          Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

        • 9

          Rodri (Manchester City)

          Harry Kane (Bayern Münih)

          Declan Rice (Arsenal)

          Vitinha (PSG)

          Cole Palmer (Chelsea)

          Dani Carvajal (Real Madrid)

          Lamine Yamal (Barcelona)

          Bukayo Saka (Arsenal)

          Hakan Çalhanoğlu (Inter)

          William Saliba (Arsenal)

          Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

          Lautaro Martinez (Inter)

          Ademola Lookman (Atalanta)

          Antonio Rüdiger (Real Madrid)

          Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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