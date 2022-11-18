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Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

Futbolcuları Katar'da ne bekliyor?

Futbolun zirvesi olan Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kalsa da FIFA'nın Katar kararı halen eleştiriliyor. Kulüp futboluna ara verilerek bu dönemde bir turnuva yapılmasının sakıncalarının yanında 30 °C civarında hava sıcaklığı beklentisi de şartları son derece zorlu hale getiriyor. Futbolcuları Katar'da fiziksel olarak nelerin beklediği de 45 dakikalık bir test ile analiz edildi. İşte testin sonuçları

Giriş: 18.11.2022 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 Dünya Kupası'nın önceki kupalardan tamamen farklı olması bekleniyor. Kuzey yarımkürede kışın düzenlenen ilk Dünya Kupası olan Katar 2022'de hava sıcaklıklarının futbola ve futbolculara etkisi de merak ediliyor.

  • Katar'da akşam fikstüründe hava sıcaklığının 33-34 °C olması beklenirken gece fikstürlerinde de hava sıcaklığının 26 °C olacağı tahmin ediliyor. Dahası nem oranı beklentisi ise yüzde 60! 

  • Dünya Kupası'nda daha önce de sıcak havalarda maç yapıldığı oldu. 2014 Brezilya'daki Amerika Birleşik Devletleri ile Portekiz arasındaki mücadele 29 °C'de oynandı. Nem oranı ise yüzde 70 seviyesindeydi.

  • Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 1994 Dünya Kupası'nda ise Meksika ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki mücadelede 48 °C sıcaklıkta oynandı. Hatta bu durum futbolcuları öyle etkiledi ki İrlandalı oyuncuların bazıları beyzbol şapkası takarak Florida güneşinden kaçmaya çalıştı.

  • Ancak bu iki maç da sadece nadir görülen durumlardı, Katar'da ise her maç buna benzer olması bekleniyor. Klimalı statların seyirciler üzerinde etkisi yüksek olsa da sahadaki futbolcuların durumlarını değiştirip değiştirmeyeceği henüz bilinmiyor. 

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