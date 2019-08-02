Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz ve eşi Tuğçe Aziz, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Hazırlık kampı kapsamında yapılan Hertha Berlin maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek, takımından ayrı kalan ve Audi Cup'a gidemeyen deneyimli futbolcu, eşi ile birlikte alışveriş turunda görüntülendi. Dünyaca ünlü markaları birlikte gezen Aziz çifti, daha sonra baş başa yemek yiyerek alışverişe ara verdi.

Real Madrid ile yapılacak hazırlık maçını televizyondan izlemek zorunda kalan Serdar Aziz, maç saatine kadar alışveriş merkezinde tur attıktan sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.