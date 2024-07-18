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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Futbol camiasından Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajları - Futbol Haberleri

        Futbol camiasından Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajları

        TFF Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu için spor camiasından tebrik mesajları paylaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 20:45 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:45
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        Futbol camiasından tebrik mesajları!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu için spor camiasından tebrik mesajları paylaşıldı.

        Kulüplerin paylaşımları şöyle;

        GALATASARAY

        TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyoruz.

        BEŞİKTAŞ

        TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

        TRABZONSPOR

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        Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen eski başkanlarımızdan Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz.

        BAŞAKŞEHİR FK

        Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucu başkanlık görevine seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

        ALANYASPOR

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, başarılar dileriz.

        SİVASSPOR

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan seçimli mali genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

        2 dönemdir TFF başkanlığı görevini yürüten Sayın Mehmet Büyükekşi'ye de bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz.

        ADANA DEMİRSPOR

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

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        KASIMPAŞA

        Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda Başkan seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

        İSTANBULSPOR

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik eder, kendisine ve Yönetim Kurulu’na başarılar dileriz.

        MKE ANKARAGÜCÜ

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

        GENÇLERBİRLİĞİ

        TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.

        FATİH KARAGÜMRÜK

        Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

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