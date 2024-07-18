Futbol camiasından Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajları

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu için spor camiasından tebrik mesajları paylaşıldı.

Kulüplerin paylaşımları şöyle;

GALATASARAY

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyoruz.

BEŞİKTAŞ

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

TRABZONSPOR REKLAM Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen eski başkanlarımızdan Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz. BAŞAKŞEHİR FK Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucu başkanlık görevine seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. ALANYASPOR Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, başarılar dileriz.

SİVASSPOR Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan seçimli mali genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz. 2 dönemdir TFF başkanlığı görevini yürüten Sayın Mehmet Büyükekşi'ye de bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz. ADANA DEMİRSPOR Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

REKLAM KASIMPAŞA Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda Başkan seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz. İSTANBULSPOR Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik eder, kendisine ve Yönetim Kurulu’na başarılar dileriz. MKE ANKARAGÜCÜ Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

GENÇLERBİRLİĞİ TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz. FATİH KARAGÜMRÜK Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.