Futbol camiasından Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajları
TFF Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu için spor camiasından tebrik mesajları paylaşıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu için spor camiasından tebrik mesajları paylaşıldı.
Kulüplerin paylaşımları şöyle;
GALATASARAY
TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyoruz.
BEŞİKTAŞ
TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
TRABZONSPOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen eski başkanlarımızdan Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz.
BAŞAKŞEHİR FK
Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucu başkanlık görevine seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.
ALANYASPOR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, başarılar dileriz.
SİVASSPOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan seçimli mali genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.
2 dönemdir TFF başkanlığı görevini yürüten Sayın Mehmet Büyükekşi'ye de bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz.
ADANA DEMİRSPOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.
KASIMPAŞA
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda Başkan seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
İSTANBULSPOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik eder, kendisine ve Yönetim Kurulu’na başarılar dileriz.
MKE ANKARAGÜCÜ
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.
GENÇLERBİRLİĞİ
TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.
FATİH KARAGÜMRÜK
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.