Füsun Demirel: 'Aziz'in hikayesi sardı sarmaladı

1995 yılında bir yayınevi kurduk Nurettin Şen ile birlikte. Bütün çevirdiğim Dario Fo eserlerini bu yayınevinde basmaya başladık. O tarihten beri halen Dario Fo - Franca Rame'nin tüm oyunları Açılım Yayınları'nda; kendi yayınevimizde (küçücük bir yayınevidir) çıkıyor halen. Özellikle "Kadın Oyunları" çok revaçta. Hiçbir zaman onların değeri düşmedi, insanlar üzerindeki etkisi çok fazladır Kadın Oyunları'nın. Çünkü zaten baktığınızda ülkemizde kadın sorunları, kadına yönelik şiddet olayları ve istismarlar ile cinayetlere kadar vardırılan bütün bu dehşet verici olaylar sayısal olarak o kadar artış gösterdi ki bütün bu yıllar içerisinde... Dolayısıyla benim de bu çevirisini yaptığım kadın meselesine dokunan 'Kadın Oyunları', hep aktivistler, sanatçılar tarafından sahneye taşındı ve taşınmaya devam ediyor. Bu sorunları da yaşadığımız sürece de bu oyunlar da hiçbir zaman bitmeyecek gibi görünüyor.

Aşık bir kadın oldum hep. Aşk da cesaret gerektirir. Aşk için dağları delerdim. Cesurdum delice... Çünkü aşk ancak böyle delice tutkuyla ve cesaretle büyür yeşerir.