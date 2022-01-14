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Füsun Demirel: 'Aziz'in hikayesi sardı sarmaladı

SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Aziz'de rol alan Füsun Demirel ile sanat hayatını ve anneliği konuştuk. Demirel, 'Aziz'in senaryosu hakkında, "Okuduğumda oldukça etkilendim, umutsuz aşklar hep sürükleyicidir. Sardı sarmaladı." dedi. 50 yaşında ikiz bebek dünyaya getiren usta oyuncu annelik hakkında ise, "Her kadın anne olmalı diyemem. Anneliği kutsallaştırmıyorum ama annelik süreci yaşamın en güçlü öğretilerinden birisi" ifadelerini kullandı

14.01.2022 - 00:35 | Güncelleme: MAGAZİN

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com
    Fotoğraflar: Samet Celepoğlu

    'Aziz'den gelen teklifi kabul etmenizde en önemli etkenler nelerdi, senaryoyu okuduğunuzda ilk ne hissettiniz?

    Uzun soluklu bir dizi bekliyordum. 'Aziz' siyaseten hassas bir dönemde geçiyor. Aslında ünlü 'Rempetico' filmi gibi, arkada siyasi olaylar sürerken önde müthiş bir aşk hikayesi izlersiniz ya, 'Aziz' de öyle. Senaryoyu okuduğumda oldukça etkilendim. Umutsuz aşklar hep sürükleyicidir ya bu da öyle. Sardı sarmaladı.

  • Canlandırdığınız rolle karakterinizin uyuştuğunuz noktalar var mı? Ya da bu rolün sizde anlamlandırdığı bir şey oldu mu?

    Belki o anaç, kucaklayıcı, sahiplenici özellikleri uyuştu benim ve 'Nigar'ın. 'Nigar' etkiledi beni. Hüzünlü bir hikayesi var çünkü. 10 günlük evliyken kocası savaşa gidiyor ve dönüş yok. Ölüm haberini alıyor. 'Nigar' kendini yeğenlerine adıyor. Onlara kol kanat geriyor. Aslında 'Nigar' da galiba o ölüm ile yok ediyor kendini, Nigar'a sorsan kendisi için ne yaptın desen cevapsız kalırsın. Kadınların bu benzer davranış biçimleri beni çok ilgilendiriyor. Aslında ben de dahil, kadınlar kendileri için yaşamalı, kendileri için üretip bir şeyler yapmalı.

  • Dönem dizilerinde rol almanız size ne hissettiriyor?

    Dönem projelerini oldum olası severim. Geçmişi, yakın tarihi o kadar eksik işledik ki sinemada… Bunları anlatan projeler beni heyecanlandırıyor.

    Reytingler oldukça iyi. Sizce seyirci dizide aradığı neyi buldu?

    Bu kavuşamayan aşıklar meselesi her zaman ilgi odağıdır. Leyla ile Mecnun'dan, Ferhat’la Şirin'e kadar, Kerem'le Aslı'dan, Mem ile Zin'e kadar sayısız destanlar, masallar, hikayeler dinledik kuşaktan kuşağa aktarılan. Her defasında ağladık... Her defasında o aşklarla birlikte yolculuk ettik. 'Aziz' ile 'Dilruba' aşkı da böyle destansı... Bu hepimizi heyecanlandırıyor.

  • İtalya Roma Ulusal Dramatik Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunusunuz. Türkiye'de Ankara Devlet Konservatuvarı sınavını kaybedip İtalya'da kabul görmeniz nasıl bir duygu yarattı sizde?

    Oyunculuk hayalim lise yıllarında amatör bir çalışma ile başladı ve eğitimli olmam gerektiğine inandığımdan tabii sınava girdim. Talihsizlikler oldu aslında ama pes etmedim. Kısa zamanda toparlanıp İtalya'ya gittiğimde önce iyi bir dil eğitimi dedim. Sonra tiyatro olmazsa da sanatla ilgili bir eğitim almalıyım diyordum. Silvio D’amico o yıllarda devlet okulu olarak tiyatro oyunculuk ve reji eğitimi veren tek okuldu... Şansımı denemek istedim. Kabul edildim. Büyük bir mutluluktu. Ankara Konservatuar'dan eli boş dönerken kendi kendime söz vermiştim. "Oyuncu olacağım" diye. Bu o sözümün başlangıcıydı. Sene 1977-78.

  • Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare ve Dostlar Tiyatrosu'nda çalıştınız. Tiyatronun hayatınızdaki yerini anlatabilir misiniz?

    Her biri bir çeşit okul oldu benim için. Her bir kurumdan ayrı ayrı çok şeyler öğrendim. Daha ilk adımımda ustalarla çalıştım. Onların izini sürdüm. Usta çırak eğitimi gerçekten okuldan daha üstün bir pratik. Bu kurumlarda, Halit Akçatepe, Kenan Büke, Defne Yalnız, Haldun Dormen, İsmet Ay, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Genco Erkal ve sayısız ustayla sahne aldım. Tiyatro yaşamım oldu. Tiyatro ve oyunculuk iliğim, kemiğim, kanım oldu. Mesleğim her şeyin önüne geçti. Yaşamım tiyatro ve sanatla bir bütündü ve anlam kazanıyordu, zenginleşiyordu.

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