Füsun Demirel: 'Aziz'in hikayesi sardı sarmaladı

Dönem dizilerinde rol almanız size ne hissettiriyor?



Dönem projelerini oldum olası severim. Geçmişi, yakın tarihi o kadar eksik işledik ki sinemada… Bunları anlatan projeler beni heyecanlandırıyor.



Reytingler oldukça iyi. Sizce seyirci dizide aradığı neyi buldu?



Bu kavuşamayan aşıklar meselesi her zaman ilgi odağıdır. Leyla ile Mecnun'dan, Ferhat’la Şirin'e kadar, Kerem'le Aslı'dan, Mem ile Zin'e kadar sayısız destanlar, masallar, hikayeler dinledik kuşaktan kuşağa aktarılan. Her defasında ağladık... Her defasında o aşklarla birlikte yolculuk ettik. 'Aziz' ile 'Dilruba' aşkı da böyle destansı... Bu hepimizi heyecanlandırıyor.