Furkan Palalı'ya hayranlarından sevgi seli

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Oyuncu Furkan Palalı'yı sevenleri yine mesaj yağmuruna tuttu. Kimi hayranı diziden kareler yayınlayarak Palalı’ya sevgisini dile getirirken, kimileri de duygularını çektikleri videolarla payalştı.

Son olarak Zoom üzerinden bir araya gelen Şili, İtalya, İspanya ve Makedonya’daki kadın hayranları, Palalı'ya övgüler yağdırdı. Hayranları, dizinin gelecek bölümleriyle ilgili de tahminlerde bulundu.