Furkan Palalı'dan 1.2 milyon TL'lik anlaşma

Son olarak 'Benim Tatlı Yalanım' dizisinde 'Nejat' karakterine hayat veren oyuncu Furkan Palalı, bir banka kartının yeni reklam yüzü oldu.

Oyuncu, 1.2 milyon TL'ye anlaşma imzaladı. Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen reklam filminin önümüzdeki günlerde izleyicilerle buluşması bekleniyor.