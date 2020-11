Furkan Palalı, ATV'de yayınlanan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisine Fekeli'nin yeğeni "Fikret Fekeli" karakteri ile başrol oyuncularından biri olarak katılmıştır. Furkan Palalı kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

FURKAN PALALI KİMDİR?

Furkan Palalı, 27 Ekim 1986, Konya'da doğdu. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Palalı, üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ankara'da 6 aylık yaratıcı drama eğitimi, Tuncay Özinel'den tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den karakter oyunculuğu eğitimleri almıştır. Palalı, Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.

FURKAN PALALI'NIN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

FİLMLER Yıl Başlık Rolü Notlar 2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı Somuncu Baba Başrol Oyuncusu 2017 Direniş Karatay Mevlana Başrol Oyuncusu