Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, çalışmalara bir destek de ünlü oyuncu Furkan Kızılay ve arkadaşlarından geldi.
Uzun yıllar 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakterine hayat veren Furkan Kızılay, arkadaşları ile birlikte yangın bölgesine gelerek, çalışmalara destek verdi.
FURKAN KIZILAY: ELİMİZDEN GELDİĞİNDE DESTEK OLACAĞIZ
Üç gün önce bölgede tatil yaptıktan sonra İstanbul’a döndüğünü, yangını duyar duymaz bölgeye destek olmak için tekrar geldiğini ifade eden Kızılay, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Ünlü oyuncu, "Esas işi burada yangınla mücadele ekipleri yapıyor. Biz onlara burada destek oluyoruz. Elimizden geldiği kadar onların verdiği direktifler neticesinde onlara yardımcı olmaya çalışacağız gün boyunca. İki, üç gün buradayız. Elimizden geldiğince destek olacağız." dedi.
ÜNLÜ İSİMLER SEFERBER OLDU
Öte yandan Türkiye'de devam eden orman yangınları 8'inci gününde. 39 ilde 174 yangın çıkarken, 161'i söndürüldü. Magazin dünyasının bazı ünlü isimleri, gönüllü olarak söndürme çalışmalarına destek verirken bazıları ise topladığı yardımları yangından etkilenen bölgelere ulaştırmak için seferber oldu.
Oyuncu İbrahim Çelikkol, dün Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale edenler arasında yer aldı.
Marmaris'te yazlığı bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yaptığı canlı yayınlarla yangın söndürme helikopterlerinin alevlerin yükseldiği noktaya gelmesini sağladı.
Gülben Ergen, dün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte yardım için seferber oldu. Mağdur ailelerle bir araya gelen Ergen, "Ziyarete geldik, şimdi olay yerine bakacağız." dedi.
Yangından etkilenen bölgelere 20-25 bin TL'lik yardım göndereceğini açıklayan Demet Akalın, Instagram'dan yayınladığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkıcı, gönderisinde, "Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum. Birkaç yere telefon açtım ama... Sağ olsun Emrullah'la ben de 20-25 bin TL'lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha... Yarın kamyonumuz Bodrum'a yola çıkacak..." ifadelerine yer verdi.
Manavgat'a yardım götüren Haluk Levent, Gamze Özçelik ile bir araya geldi. Levent, "Her taraf yanmış, her yer yanmış... Ekiplerle birlikte bu yaraları nasıl sararız, ne tür kampanyalar başlatırız diye buradayız. Umuda Koşanlar Derneği'nden sevgili Gamze Özçelik de burada. Birlikte bakıyoruz." şeklinde konuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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