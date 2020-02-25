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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Furkan Kızılay, önceki akşam Tarabya'da objektiflere yansıdı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı ve kendi evinde 21 yıl sonra 3-1'lik skorla mağlup olduğu maçı izlediğini söyleyen Kızılay, "Üzüldük ancak yapacak bir şey yok. Elbette bir gün kaybedecektik. Spor ve dostluk kazansın. Önemli olan ebedi dostluk ve güzel rekabet" dedi.