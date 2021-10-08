"EN YAKIN ARKADAŞI BANA AŞIKMIŞ"



'Adını Feriha Koydum', 'Kaçak Gelinler', 'Kırgın Çiçekler', 'Tatlı İntikam', 'Kardeş Çocukları' ve 'Çatı Katı Aşk' dizilerinde rol alan Furkan Andıç, "Hiç reddedildin mi?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

31 yaşındaki oyuncu, şu cevabı verdi:



Çok hüzünlü bir reddedilme hikayem var. Zamanında bir kızdan çok fazla hoşlanmaya başlamıştım. 'Nasıl açılmalıyım? Ne demeliyim?' diye düşünüyordum... Bir anda cesaretimi toplayıp karşısına çıkıp hissettiğim duyguları ona itiraf ettim. Fakat kız beni reddederek, en yakın arkadaşının bana aşık olduğunu söyledi. Bu şekilde bir reddedilme hikayem var.