Furkan Andıç: Beni heyecanlandırdı

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Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından esinlenerek Erman Bostan’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği, psikolojik gerilim türündeki 'Cadı' adlı sinema filmi 26 Nisan’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. WOW STUDIOS’un yapımcılığını üstlendiği 'Cadı'da 'Naşit Nefi' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Furkan Andıç film ve rolüyle ilgili düşüncelerini paylaştı; "Cadı senaryosuyla beni çok heyecanlandıran bir film oldu. Hazırlık süreci ve set içinde herkes çok motive ve üretkendi. Oyunculuk hayatım boyunca hatırlayacağım deneyimler yaşadım. Çok kısa sürede çok hızlı ve yoğun bir hazırlık süreci yaşadım. Hem hikâyenin dönemi, hem karakterin özgünlüğü hem de hikayenin çarpıcılığı beni öyle içine aldı ki, rolüme konsantre olmam kolay oldu. Umarım seyirciyi de en az bizim kadar heyecanlandırır. 'Naşit Nefi', yurt dışındaki haberlerin çevirisini ve Osmanlıca yayınlarını yapan biri. Kendi halinde, ailesinden babasından kalan bir köşkte, çocuklarını anneleri olmadan büyütmek zorunda kalmış bir baba. Bu yüzden onların üzerine titriyor. Kısıtlı bir sosyal yaşantısı var, evde çalışan insanlara karşı oldukça mesafeli biri. Bu mesafesini dışarıda da koruyor. İnsanlara pek güvenmeyen, güvenmekte zorluk yaşayan biri Naşit Nefi.”

REKLAM 'Cadı' filminde Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş günlerinde, genç bir dul olan 'Fikriye’nin zorla evlendirildiği 'Naşit Nefi Efendi' ve yaşadığı köşk hakkındaki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen gerilim dolu olaylar katmanlı bir hikâye çevresinde anlatılıyor. Naşit Nefi Efendi’ye Furkan Andıç’ın, Buse Meral’in de Fikriye’ye hayat verdiği 'Cadı'nın kadrosunda ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Türk Sineması’nın usta isimlerinden Nur Sürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Filmin müziklerini ise 'Adını Feriha Koydum', 'İstanbullu Gelin' gibi dizilerde de imzaları olan Ercüment Orkut, Cem Tuncer ile Sabina Khujaeva yapıyor.