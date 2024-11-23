Furkan Aksoy, baba oldu
Oyuncu Furkan Aksoy, geçtiğimiz gün baba olmanın heyecanını yaşadı
Giriş: 23.11.2024 - 20:07 Güncelleme: 23.11.2024 - 20:07
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Furkan Aksoy, geçtiğimiz yıl, bir süredir birlikte olduğu Sevde Çobanoğlu ile nikâh masasına oturmuştu.
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Furkan Aksoy, geçtiğimiz gün, Yüsra adını verdikleri bir kız çocuk sahibi oldu.
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Bu mutlu anını sosyal medya hesabından, kızını kucağına aldığı ve yüzünü kalp emojisiyle kapattığı bir kareyle paylaşan Furkan Aksoy, paylaşımına; "Hayatımıza hoş geldin canım kızım" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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