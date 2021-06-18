"KENDİME BÜYÜK DRAMALAR YARATTIM"

Ünlü oyuncu, uzun süre İstanbul'dan uzak kalmak ve sonrasında yeniden İstanbul'un hareketli akışına adapte olmanın nasıl bir tecrübe olduğunu da anlattı.

Eryiğit, konuyla ilgili, "Döneceğim belli olduğu zaman oldukça büyük dramalar yarattım kendime açık konuşmak gerekirse. 'Bir daha bu balkonda oturamayacak mıyım, kahvecime 'Hoşça kal' diyemedim' gibi sebeplerden gözümün olduğu çok oldu. Döndüğüm zaman İstanbul'a yeniden adapte olmak uzun sürecek diye düşünüyordum ama hiç beklediğim gibi olmadı. İki, üç gün içerisinde valiz boşalt, eşyaları yerleştir derken yeniden o kaosa alışmış bir şekilde buldum kendimi" şeklinde konuştu.