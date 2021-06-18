Ünlü oyuncu Funda Eryiğit, samimi açıklamalarda bulundu. İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Eryiğit, hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Pandemi sürecini İzmir, Çeşme'de geçiren ve İstanbul'a yeni dönüş yaptığını anlatan Funda Eryiğit, "Yaklaşık bir buçuk senedir İzmir, Çeşme'deydim. Bütün salgın sürecini orada geçirdim. İstanbul'a döneli çok olmadı, hatta hala daha eşya yerleştirmek ve valiz boşaltmakla uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.
"KENDİME BÜYÜK DRAMALAR YARATTIM"
Ünlü oyuncu, uzun süre İstanbul'dan uzak kalmak ve sonrasında yeniden İstanbul'un hareketli akışına adapte olmanın nasıl bir tecrübe olduğunu da anlattı.
Eryiğit, konuyla ilgili, "Döneceğim belli olduğu zaman oldukça büyük dramalar yarattım kendime açık konuşmak gerekirse. 'Bir daha bu balkonda oturamayacak mıyım, kahvecime 'Hoşça kal' diyemedim' gibi sebeplerden gözümün olduğu çok oldu. Döndüğüm zaman İstanbul'a yeniden adapte olmak uzun sürecek diye düşünüyordum ama hiç beklediğim gibi olmadı. İki, üç gün içerisinde valiz boşalt, eşyaları yerleştir derken yeniden o kaosa alışmış bir şekilde buldum kendimi" şeklinde konuştu.
"EVDE YALNIZKEN DİNLEDİĞİMDE İŞLER DEĞİŞİYOR"
Funda Eryiğit, "Hiç gizli gizli dinlediğin ve çok sevdiğin bir şarkı var mı?" sorusuna, "Gizli gizli dinlediğim bir şarkı yok ama yalnızken daha coşkuyla eşlik ettiğim ve kendimi kaybettiğim parçalar oluyor elbette. Mesela ilk aklıma gelenlerden birisi Gülşen'in 'Bir İhtimal Biliyorum' şarkısı. Normalde de açıp, dinlerim ama evde yalnızken dinlediğimde işler değişiyor" yanıtını verdi.
"BİRAZ BURNU HAVADA BİR ÖĞRENCİYDİM"
Konservatuvar eğitimi öncesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde de eğitim aldığını anlatan oyuncu, "Konservatuvarda biraz burnu havada bir öğrenciydim sanırım. Tabii bunda önceki Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün de etkisi vardı. Kendi dönemimdeki insanlarla aramda çok yaş farkı yoktu belki ama o zamanlar bana çok geliyordu. Kenarda sürekli kitabını okuyan tiyatro samurayı bir tiptim daha ziyade" ifadelerini kullandı.
"BU İŞİ BECEREMİYORUM' DİYE DÜŞÜNDÜM"
Mezun olduktan sonra ekranlardaki ilk işinin "Canım Ailem" olduğunu dile getiren Eryiğit, "Canım Ailem' ilk işimdi. O kadar acemiydim ki kamera önünde, kameranın neresine bakacağım, neresinden geçeceğim hiçbir şey bilmiyordum. Hatta 'Ben galiba oyunculuk yapmamalıyım, bu işi beceremiyorum' diye bile düşündüğüm olmuştu ama birlikte çalıştığım insanlar o kadar yardımcı ve yönlendiricilerdi ki çok kısa sürece bu acemiliğimi onların sayesinde üzerimden atabildim" dedi.
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