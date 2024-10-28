Funda Arar ile Candan Erçetin, Cumhuriyet'in 101'inci yılında Kıbrıs'ta buluştular

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Funda Arar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, "29 Ekim için özel bir kostüm hazırladık, repertuvarımıza marşlar ekledik. Bu gece Cumhuriyet Bayramı'nı erken kutlayacağız. Şimdiden hepimizin bayramı kutlu olsun" dedi.

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"BU İŞLER ESKİDEN DAHA ZORDU"

"Oyuncular için er meydanının tiyatro sahnesi olduğu söylenir. Şarkıcılar içinde bu canlı performans mıdır?" sorusuna yanıt veren Funda Arar, "Tabii ki... Eskiden albümler bile hücum kayıt şeklinde canlı çalınıp söylenerek kaydedilirdi. Bu işler eskiden daha zordu. Bazı kişilerin bestecilik yönü daha baskın oluyor. Mesela Febyo harika şarkılar yapıyor ama çok kötü söylüyor. Benden ona ders vermemi istiyor" dedi.

REKLAM "SANATTA TORPİL OLMAZ" Funda Arar, "Peki bu konularda hep çok açık sözlü müsünüz? Fikirlerinizi hemen söyler misiniz?" sorusuna ise "Evet, söylerim. Sanatta torpil olmaz. İyiye iyi, kötüye kötü derim" yanıtını verdi. "HER SAHNE ÖNCESİ KALBİM KÜT KÜT ÇARPAR" Küçükken okul korosunda olduğunu ve bayramlarda şiirler söylediğini belirten Funda Arar, "Hâlâ o günlerde olduğu gibi her sahne öncesinde kalbim küt küt çarpar. Sahneye çıktıktan sonra seyircinin sevgisi ve şarkılara eşlik etmesi ile birlikte o heyecan yavaş yavaş azalıyor. Bu sefer seyircilerle birlikte eğlenme ve keyiflenme süreci başlıyor" ifadelerini kullandı. Funda Arar daha sonra sahneye çıkıp, şarkılarını seslendirdi.

"CUMHURİYETİMİZİN 101'İNCİ YILINI KUTLAMAK BENİM İÇİN DE ÇOK ÖZEL" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kıbrıs'ta bulunan bir diğer şarkıcı ise Candan Erçetin. Şarkıcı, "Bu gece burada bu atmosferde sizlerle Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutlamak benim için de çok özel" dedi. Ardından sahneye çıkan Candan Erçetin, 'Bahar', 'Gamsız Hayat' ve 'Yalan' adlı şarkılarını seslendirdi. Zaman zaman seyirciyle sohbet eden Candan Erçetin, finali 'Gençlik Marşı', 'İzmir Marşı' ve 'Memleketim' ile yaptı.