Funda Arar: Her tarzdan şarkılar söyledim

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Funda Arar, Bodrum Antik Tiyatro Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu. Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleştirilen 'Birlikte Söyleyelim mi?' turnesi için Türkiye'yi dolaşan Arar, kendi şarkılarının yeni versiyonları ve arabeskten alaturkaya uzanan, repertuarı ile müzikseverler ile bir araya geldi.

Funda Arar, "Kariyerimin başından beri her tarzdan şarkılar söyledim, kendi albümlerim, konuk olduğum albümler, tarz tarz şarkılar, söyledim de söyledim, hâlâ da söylüyorum, iyi ki geldiniz" diyerek konserinin açılışını yaptı.

İki saat sahnede kalan Funda Arar, konserinde bir de evlilik teklifine şahitlik yaptı. "Seneye düğününüzü de burada yaparız" diyen Arar, çift için 'Mevsim Bahar Olunca' şarkısını söyledi.