"Ne kadar uslu bir bebek!"

Fulya Zenginer: Ne kadar uslu bir bebek! - Magazin haberleri

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'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle tanınan Fulya Zenginer, grafik sanatçısı eşi Küntay Tarık Evren ile Milan adını verdikleri oğullarını, geçtiğimiz haftalarda kucaklarına almıştı.

"NE KADAR USLU BİR BEBEK!"

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zenginer, oğluyla yer aldığı bir videoyu Instagram hesabından yayınladı. Milan'ın saçını çektiği anlarda kahkahalara boğulan ünlü oyuncu, gönderisine, "Ne güzel, ne kadar uslu bir bebek! Hep uyuyor..." şeklinde esprili bir not düştü. Meslektaşlarının aksine bebeğinin yüzünü gizlemeyen Fulya Zenginer'in oğluyla eğlenceli anları takipçileri tarafından ilgi gördü.

"EVLİLİK TEKLİFİNİ MILANO'DA ALMIŞTIM"

Öte yandan daha önce, "Oğlunuzun adını neden 'Milan' koydunuz?" sorusuna yanıt veren Zenginer, "Eşimden evlenme teklifini Milano'da almıştım. Bu yüzden böyle bir karar verdim." demişti.

"OĞLUMU BAKICIYA EMANET EDEMEM"

Milan için bakıcı tutmayacağını da ifade eden ünlü oyuncu, "Oğlumu bakıcıya emanet edemem. Onu kendim büyüteceğim çünkü her anında, her saniyesinde onun yanında olmak istiyorum." şeklinde konuşmuştu.