"KİME DAHA ÇOK BENZİYOR?' DİYECEKTİK AMA..."

32 yaşındaki oyuncu, keyifli karelerine "Kime daha çok benziyor?' diyecektik ama Miloşun karnı acıktı. Milan bir haftalık... Fotomuzu da babannemiz çekti." ifadelerini not düştü.

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören çiftin fotoğraflarına; Yüsra Geyik, Hande Soral, Asuman Dabak, Zeynep Tuğçe Bayat, Alara Bozbey ve Edip Tepeli gibi ünlü isimler yorum yaptı.