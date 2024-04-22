Fulham: 1 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham'ı 3-1 mağlup etti. Alexander-Arnold, Ryan Gravenberch ve Diogo Jota'nın golleriyle galip gelen Liverpool, puanını 74'e yükselterek zirve takibini sürdürüyor. 42 puanda kalan Fulham'ın tek golünü ise Timothy Castagne kaydetti.
İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda Fulham'ı 3-1 yendi.
Premier Lig'in 34. haftasında, Liverpool, 32. dakikada Trent John Alexander-Arnold'un golüyle 1-0 öne geçerken Fulham, 45+2. dakikada Timothy Castagne'nin golüyle 1-1 eşitliği yakaladı.
"Kırmızılar", 53. dakikada Ryan Gravenberch, 72. dakikada Diogo Jota'nın golleriyle 3-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla 74 puana yükselen Liverpool, lider Arsenal ile puanını eşitledi. Bir maçı eksik Manchester City ise 73 puanda bulunuyor.