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        Haberler Gündem Güncel Fuhuş çetesinden korkunç tuzak! | Son dakika haberleri

        Fuhuş çetesinden korkunç tuzak!

        Bitlis'te bir masaj salonu için internet üzerinden 'Yüksek maaşlı iş' vaadi ile ilan veren bir şebeke, tuzağına düşürdüğü kadınlara zorla fuhuş yaptırdı. Şebeke, daha fazla müşteri çekmek için internet üzerinden müstehcen görüntüler yayınlayarak ilanlar verdi. Ardından uyuşturucu kuryesi olarak kadınları kullanan çeteye Bitlis Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kadınlar kurtarılırken, yakalanan 9 şebeke üyesi tutuklandı

        Giriş: 07.02.2025 - 16:39 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:39
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        Fuhuş çetesinden korkunç tuzak!
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        Bitlis Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir fuhuş şebekesine operasyon düzenledi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir masaj salonuyla ilgili gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        “MUTLU SON’ İLANLARI

        Hareket geçen polis ekiplerinin dikkatlerini, söz konusu bir masaj salonunun internet üzerinden verdikleri ilan çekti. İlana müstehcen görüntüler konularak üzerine ‘Mutlu son’ yazılmıştı. Bu ilan mercek altına alındı. Ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla birlikte 3 aylık teknik takip çalışması başlatıldı.

        ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

        Yapılan çalışmalarda, masaj salonunu işleten kişilerin bir fuhuş çetesi oldukları belirlendi. Elde edilen bilgilere göre, ‘mutlu son’ ilanı veren çetenin, masaj salonunda sadece masöz kadınlar aradıkları ve yüksek maaş vaadinde bulundukları belirlendi. Bu iş ilanları üzerine masöz olarak çalışmaya gelen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ortaya çıktı.

        UYUŞTURUCU KURYESİ OLARAK DA KULLANILDI

        Elde edilen bilgilere göre çalıştırdıkları kadınları tehdit ederek zorla fuhuş yaptıran çete, aynı zamanda kadınları uyuşturucu kuryesi olarak da kullandı.

        “MUTLU SON” OPERASYONU

        Elde edilen bu takip ve delillerin ardından Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi altında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri fuhuş çetesine yönelik ‘Mutlu son’ operasyonu düzenlendi. 9 çete üyesi yakalanırken 12 mağdur kadın ise kurtarıldı. Yapılan soruşturmanın ardından 9 çete üyesi tutuklandı.

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