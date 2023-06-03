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Fuat Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Fuat Oktay'ın hayatı ve biyografisi gündeme geldi. 1964 yılında Yozgat-Çekerek’te doğan Oktay, 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun oldu ve Wayne State Üniversitesi’nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisansını tamamladı. Fuat Oktay, 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirildi. İşte Fuat Oktay'ın biyografisi, yaşı, kariyeri ve mesleği hakkında merak edilenler...

Giriş: 03.06.2023 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
Fuat Oktay kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Fuat Oktay hangi görevlerde bulundu?
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Fuat Oktay'ın biyografisi, yaşı, kariyeri ve mesleği merak konusu oldu. Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü mezunu olan Fuat Oktay, 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi’nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. 19 Haziran 2016-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında da Başbakanlık Müsteşarlığı yapan Fuat Oktay, 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapıyor. İşte Fuat Oktay'ın hayatı ve biyografisi...

FUAT OKTAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1964 yılında Yozgat-Çekerek’te doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi’nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu, bu şirketlerin bazılarında genel müdür, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu görevi boyunca çok sayıda ortak girişim projesini hayata geçirdi.

2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında da Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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