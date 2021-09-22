FSM Köprüsü, Alzaymır için ışıklandırıldı

AA

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Dünya Alzaymır Günü'ne dikkat çekmek için ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan FSM Köprüsü, alzaymır hastalığı için toplumsal farkındalığı artırma, tedavi-bakım olanaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla "Dünya Alzaymır Günü" olarak kabul edilen 21 Eylül'de mor renkle aydınlatıldı.