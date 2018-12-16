Frosinone: 0 - Sassuolo: 2 (Maç sonucu)

İtalya Serie A maçında Frosinone, Sassuolo ile karşı karşıya geldi.Frosinone takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Marco Sportiello, Edoardo Goldaniga, Lorenzo Ariaudo, Francesco Zampano, Marco Capuano, Raffaele Maiello, Joel Campbell, Andrea Beghetto, Yussif Chibsah, Daniel Ciofani, Camillo CianoSassuolo takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Andrea Consigli, Marlon, Rogerio, Gianmarco Ferrari, Stefano Sensi, Pol Lirola, Domenico Berardi, Alfred Duncan, Manuel Locatelli, Khouma Babacar, Federico Di FrancescoMücadelenin 43. dakikasında Sassuolo Lorenzo Ariaudo ile skoru 0-1 yaptı. İlk yarı 0-1 sona erdi. Sassuolo oyuncusu Rogerio ile Frosinone oyuncusu Yussif Chibsah sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. 58. dakikada Domenico Berardi ile Sassuolo tabelayı 0-2 olarak değiştirdi.İkinci 45 dakikada Sassuolo futbolcusu Stefano Sensi ile Frosinone futbolcuları Camillo Ciano, Danilo Soddimo sarı kart gördü.Maçın 2. yarısında Frosinone ekibinde Marco Capuano, Joel Campbell, Yussif Chibsah oyundan çıktı, Francesco Cassata, Danilo Soddimo, Andrea Pinamonti yerine girdi., Sassuolo takımında ise Mehdi Bourabia, Enrico Brignola, Giangiacomo Magnani girerken Stefano Sensi, Khouma Babacar, Federico Di Francesco çıktı. Maçı Sassuolo 0-2 kazandı.İddaa 142 koduyla açtığı bu maçta Sassuolo kazanır bahsine oynayanlara 1.85 oranını kazandırdı.Frosinone son 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 yenilgi almış oldu. Sassuolo ise 5 galibiyet.