'Friends' yıldızı Matthew Perry'nin son sözleri ortaya çıktı
Geçen yıl evinin jakuzisinde ölü bulunan 'Friends' dizisi oyuncusu Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı. Öldüğü gün yüksek dozda anestezi ilacı aldığı tespit edilen ünlü oyuncunun son sözleri mahkeme belgelerinde ortaya çıktı
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'Friends' dizisinde canlandırdığı 'Chandler Bing' karakteri ile hafızalara kazınan Matthew Perry'nin geçen yıl evinin jakuzisinde ölü bulunmasından bu yana soruşturma sürüyor.
'Ketaminin akut etkileri' nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilen Perry'nin vücudunda yüksek oranda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılıyor. Oyuncunun ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere 5 kişinin tutuklandığı, önceki gün açıklandı.
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SON SÖZLERİ
Perry'nin ölümüyle ilgili mahkeme kayıtlarından yansıyan son haber, ölmeden hemen önceki sözleriydi. Perry'nin öldüğü gün, uzun süredir kişisel asistanı olan 59 yaşındaki Kenneth Iwamasa'dan üç kez ketamin vermesini istediği öğrenilirken, "Bana yüksek doz ver" sözleriyle daha yüksek doz anestezi maddesi istediği ortaya çıktı.
Mahkeme belgelerine göre, geçen yıl 54 yaşında hayatını kaybeden Perry, Iwamasa'dan ilk ketamin dozunu 28 Ekim sabah saat 8.30'da vermesini istedi. İkinci dozunu yaklaşık dört saat sonra Los Angeles'taki 5,2 milyon dolarlık malikanesinde film izlerken aldı.
Perry daha sonra Iwamasa'dan üçüncü dozunu vermesini ve jakuzisini hazırlamasını istedi. Patronunun sözünü dinledikten sonra Iwamasa, dışarıdaki işlerini yapmak üzere Perry'nin evinden ayrıldı. Eve döndüğünde ünlü oyuncuyu jakuzide ölü olarak buldu.
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Ünlü oyuncu aşırı dozdan hayatını kaybetmeden önce depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin infüzyon tedavisi görüyordu, ancak ölümüne yakın dönemde ilacın dozunu yükseltmişti.
Iwamasa'nın mahkemedeki savunmasına göre, asistan, Perry'ye son bir ayında tıbbi olarak hastaların ağrılarından kurtulmasına yardımcı olmak için anestezi amacıyla kullanılan ketamin veriyordu.
Savcılar, 42 yaşındaki Dr. Salvador Plasencia'nın, Perry ile Eylül 2023 sonlarında görüştükten sonra Iwamasa'ya ilacın nasıl uygulanacağını öğrettiğini söyledi.
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Perry bir doktor tarafından rutin olarak ketaminle tedavi ediliyor olmasına ve son resmi dozu ölümünden iki hafta önce uygulanmasına rağmen, asistanına ilacı Plasencia'dan ve daha sonra, Erik Fleming adında bir kişiden satın almaya devam etmesi talimatını verdi.
Plascencia'nın Perry'ye daha fazla ketamin sağlamak ve ondan hızlı para kazanmak için 54 yaşındaki Dr. Mark Chavez ile komplo kurduğu iddia edildi. Chavez'e mesaj atarak, "Bu moronun ne kadar ödeyeceğini merak ediyorum" dediği öne sürüldü.
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55 BİN DOLAR ÖDEDİ
Perry'nin, ölümüne kadar geçen haftalarda ikiliye ketamin için 55 bin dolar nakit ödediği tahmin ediliyor.
Plasencia, Perry'nin anesteziyle sorunlu ilişkisinin tamamen farkındaydı. Ölümünden günler önce, başka bir kişiye ünlü yıldızın "bağımlılığı nedeniyle kontrolden çıktığını" söylediği iddia edildi.
Ayrıca 12 Ekim'de ünlü oyuncuya anestezi ilacı verirken vücudunun donduğuna ve kan basıncının yükseldiğine tanık oldu. Plasencia, sanatçının, doktorunun resmi tedavisine göre yeni bir doz aldığını biliyordu.
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KİTABINDA ANLATTI
Perry, yetişkinlik hayatı boyunca madde bağımlılığıyla mücadele etti ve 2022 tarihli anı kitabında da ketamin kullanımından bahsetti.
İlacın hayatla bağlantısını kesmesine yardımcı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, bunun kendisine ölüyormuş gibi hissettirdiğini de anlattı.
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