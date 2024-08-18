'Friends' yıldızı Matthew Perry'nin son sözleri ortaya çıktı

SON SÖZLERİ

Perry'nin ölümüyle ilgili mahkeme kayıtlarından yansıyan son haber, ölmeden hemen önceki sözleriydi. Perry'nin öldüğü gün, uzun süredir kişisel asistanı olan 59 yaşındaki Kenneth Iwamasa'dan üç kez ketamin vermesini istediği öğrenilirken, "Bana yüksek doz ver" sözleriyle daha yüksek doz anestezi maddesi istediği ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerine göre, geçen yıl 54 yaşında hayatını kaybeden Perry, Iwamasa'dan ilk ketamin dozunu 28 Ekim sabah saat 8.30'da vermesini istedi. İkinci dozunu yaklaşık dört saat sonra Los Angeles'taki 5,2 milyon dolarlık malikanesinde film izlerken aldı.

Perry daha sonra Iwamasa'dan üçüncü dozunu vermesini ve jakuzisini hazırlamasını istedi. Patronunun sözünü dinledikten sonra Iwamasa, dışarıdaki işlerini yapmak üzere Perry'nin evinden ayrıldı. Eve döndüğünde ünlü oyuncuyu jakuzide ölü olarak buldu.