'Friends' dizisinin eşyaları açık artırmaya çıkarılıyor

Koleksiyonun büyük bir kısmı gerçek parçaların kopyaları gibi görünse de müzayedeye çıkarılacak birkaç önemli parça da var. Christina Applegate, Bruce Willis, Paul Rudd, Winona Ryder gibi konuk oyuncular ve dizinin eski oyuncu James Michael Tyler'ın kostümleri de satılıyor.