'Friends' dizisinin eşyaları açık artırmaya çıkarılıyor
Dünya çapında büyük ilgi gören ve 10 sezon yayınlanan 'Friends' dizisinde kullanılan kostümler ve eşyalar müzayedede satılacak
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'Friends' dizisi hayranıysanız, televizyon tarihinin bir parçası sizin olabilir. Ünlü Amerikan sitcom'unun setinden birçok popüler aksesuar, dizinin 30'uncu yıl dönümü nedeniyle açık artırmayla satılacak.
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23 Eylül'de Los Angeles'ta 'Friends' hayranlarını heyecanlandıracak çeşitli nostaljik öğeler satışa çıkarılacak.
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Satışa çıkarılacak eşyalar arasında ikonik turuncu Central Perk koltuğunun bir kopyası, senaryolar, dizinin yıldızları Courteney Cox ve Jennifer Aniston'ın giydiği kıyafetler, bir Central Park tabelası, Lisa Kudrow'un suni kürklü kot ceketi, David Schwimmer'ın mobilyaları ve geçen yıl hayatını kaybeden Matthew Perry'nin imzalı kazaklarından biri var.
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Koleksiyonun büyük bir kısmı gerçek parçaların kopyaları gibi görünse de müzayedeye çıkarılacak birkaç önemli parça da var. Christina Applegate, Bruce Willis, Paul Rudd, Winona Ryder gibi konuk oyuncular ve dizinin eski oyuncu James Michael Tyler'ın kostümleri de satılıyor.
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Müzayedede, dizinin 'Chandler' karakteri olarak hafızalara kazınan, geçen yıl ekim ayında evinde 54 yaşındayken hayatını kaybeden Matthew Perry'nin giydiği deniz mavisi kaşmir kazak için büyük teklifler verilmesi bekleniyor.
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Müzayede, dizinin yapım şirketi Warner Bros. ile iş birliği içinde gerçekleştiriliyor.
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22 Eylül 1994'te başlayan 'Friends', dünya çapında büyük ilgi gördü. 10 sezon boyunca devam eden dizi, Mayıs 2004'te sona erdi.