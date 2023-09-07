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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da! Galatasaray transferi duyurdu! - Galatasaray Transfer Haberleri - Futbol Haberleri

        Galatasaray transferi duyurdu!

        Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nün Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'a 3 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 20:33 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:07
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        Galatasaray transferi duyurdu!
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        Galatasaray Kulübü, Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö’nün Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjö’nün transferi konusunda Pendikspor Futbol AŞ ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol AŞ, şirketimize net 3.000.000 avro transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Pendikspor da 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından paylaştı.

        29 AĞUSTOS'TA DUYURMUŞTUK

        Midtsjö'nün Pendikspor ile anlaşmasını, 29 Ağustos'ta haberleştirmiştik. Geçen sezon AZ'den transfer edilen Norveçli futbolcuya İtalya'dan Hellas Verona ve Süper Lig'den Samsunspor talip olurken tecrübeli orta sahanın yeni durağı, İstanbul ekibi oldu.

        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da! Haberi Görüntüle

        Galatasaray formasıyla toplam 28 maça çıkan Fredrik Midtsjö 2 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

        Midtsjö, Adana Demirspor maçında attığı kritik golle şampiyonlukta, Molde deplasmanında attığı golle ise sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasında önemli katkı sağlamıştı.

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