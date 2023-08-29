Orta sahaya iki oyuncu birden almak isteyen Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Golde deplasmanında galibiyet golünü atan Fredrik Midtsjö ile yollar ayrılıyor.

Yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak isteyen sarı-kırmızılılarda bir süredir yürütülen transfer görüşmelerinde sona gelindi.

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Norveçli orta saha için Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Geçen sezon AZ'den transfer edilen Norveçli oyuncuya İtalya ekiplerinden Hellas Verona ve Süper Lig'in diğer bir yeni ekibi Samsunspor talip olmuştu. Midtsjö'nün yeni takımı ise İstanbul ekiplerinden Pendikspor oldu.