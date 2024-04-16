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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Çok fazla düşünmeden hemen geldim - Fenerbahçe Haberleri

        Fred: Çok fazla düşünmeden hemen geldim

        Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu Fred, sarı lacivertli kulüpte geçirdiği günler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte Fred'in açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 22:56 Güncelleme: 16.04.2024 - 22:56
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        "Çok fazla düşünmeden hemen geldim"
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu Fred, sarı lacivertli kulüpte geçirdiği günler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

        Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabında yayınlanan bir videoda Türkiye'de geçirmekte olduğu günler hakkında konuşan Fred, "Brezilya'da ilk profesyonel kulübüm olan Internacional takımında oynuyordum. Shakhtar'dan teklif geldikten sonra ailem ile durumu konuştum. Benim için adaptasyon anlamında iyi oldu çünkü takımda çok fazla Brezilyalı futbolcu vardı. Shakhtar Donetsk'te tam 5 yıl oynadım. Sonrasında ise Manchester United teklifte bulundu. Geri çevirmeyi düşünmedim bile. İngiltere Premier League'de dünya çapında bir kulüpte oynamak büyük bir zevkti." ifadelerini kullandı.

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        Yıldız futbolcu, "Manchester United'da geçirdiğim beş yılın ardından ise Fenerbahçe'nin teklifi geldi. İstanbul'da yaşamış çok fazla insana şehri sordum. Herkes çok iyi şeyler söyledi. Çok fazla düşünmeden hemen geldim. Fenerbahçe, Türkiye ve dünya çapında çok büyük bir kulüp. İstanbul da çok büyük bir şehir." şeklinde konuştu.

        "AİLEM DE BURAYI ÇOK SEVİYOR"

        Brezilyalı yıldız, "Burada çok mutluyum, iyi adapte oldum. Burası çok hoşuma gidiyor. Ailem de burayı çok seviyor. Kendimi burada mutlu hissediyorum." dedi.

        "BİRAZ CANIMI SIKIYORDU"

        Trabzonspor'a attığı iki golü de değerlendiren Fred, "Gol atmak her zaman harika bir duygudur. Yanılmıyorsam 25 maç olmuştu ve hiç gol atmamıştım. Bu biraz canımı sıkıyordu çünkü gol atmak istiyordum. Önemli olan takım olarak kazanmamızdı. Özellikle böyle bir maçta gol atmak beni çok mutlu etti. 2 gol attım ve bu benim için harika bir histi. Bu şekilde gol atarak takımıma yardım etmeye devam etmek istiyorum. En önemlisi takımın şampiyonluk yolunda kazanarak devam etmesi." sözlerini söyledi.

        Yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılarak sarı lacivertli takıma imzayı atan Brezilyalı futbolcu, toplamda çıktığı 28 karşılaşmada 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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