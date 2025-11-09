Fred: Çok daha iyisini yapabiliriz

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u 4-2 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından Fred, galibiyetini değerlendirdi.

Mutlu olduğunu belirten Brezilyalı yıldız, "Çok mutluyum galibiyetten ötürü. İyi maç çıkardık takım olarak. İlk 11 başladığım için mutluyum. Ben sıkı bir şekilde antrenman yapıyordum. Bugün şans buldum. En önemli şey takımın kazanmasıydı. İyi bir şekilde ilerliyoruz. Çok daha iyisini yapabiliriz. Bugün 2 gol yedik, yememeliydik. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. 3 puan aldık, önemliydi." dedi.

"AMACIMIZ, İSTEĞİMİZ ŞAMPİYONLUK"

'Maçın yıldızı' hakkında sorulan soruya Fred, "Söylemek zor. Herkes çok iyi oynadı. Nene 2 gol attı. İyi oynadı. Genel anlamda çok iyiydi herkes. Defansif hatta bakınca onlar da çok iyi iş çıkardı. Edson öyle... Orta saha ve ofans olarak iyi iş çıkardık. Gollerimizi de bulduk. Bunu bu şekilde sürdürmeliyiz. 1 puan gerideyiz şu anda. Devam edeceğiz. Amacımız, isteğimiz şampiyonluk!" şeklinde cevap verdi.