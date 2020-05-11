Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, günü çift antrenmanla geçirecek.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, fonksiyonel kuvvet çalışması yaptı.

Oyuncular, yaklaşık bir saat süren antrenmanın ardından dinlenmeye çekildi.

Akşam saatlerinde günün ikinci idmanını gerçekleştirecek kırmızı-beyazlılar, yarın ise tek antrenman yapacak.