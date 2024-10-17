'Franz Kafka' sergisi Beyoğlu'nda

REKLAM advertisement1

Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen, “Franz Kafka 1883 – 1924” İllüstrasyon Sergisi Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Franz Kafka’nın 100. ölüm yıldönümü münasebetiyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen sergi, 6.Daire Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi de, sanatçı Renáta Fučíková’nın sanatseverleri Franz Kafka'nın yaşadığı döneme geri götüren, onun ilham dünyasını, hayal gücünü ve “Kafkaesk” atmosferini ortaya çıkaran 20 adet siyah- beyaz illüstrasyon eserine yer verildi. Franz Kafka’nın hayatını ve zamansız vefatını anlatan sergi, 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

REKLAM “KAFKA'NIN AÇTIĞI DERİN DÜNYAYI BEYOĞLU'NA TAŞIMAK BİZLER İÇİN GURUR VERİCİ” Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Bireyin toplum ve sistem içindeki yalnızlığını, yabancılaşmasını ve güçsüzlüğünü Franz Kafka kadar güçlü anlatan çok az yazar vardır. Onun gözlem gücü ve tasvir yeteneği, insanlık hallerini evrensel bir düzeyde ele alması bugün dahi hayranlık uyandırmaktadır. Eserlerinde hepimiz kendimizden bir parça buluyoruz. Kafka'nın eserleri sadece Çekya’nın değil tüm dünyanın mirasıdır. Bu eserler sadece edebi değil yönetim anlayışımızı ve toplumla kurduğumuz ilişkiyi de sorgulatıyor. Örneğin biz yöneticiler için Kafka'nın bürokrasi eleştirisi oldukça yol göstericidir. Bürokratik labirentlerde kaybolan insanların anlatısı bizleri daha iyi sistemler kurmaya zorlamaktadır. Kafka'nın keskin tespitlerinden sadece edebiyatseverlerin değil yöneticilerin de faydalanması insanlığı muhakkak daha da ileriye taşıyacaktır. Bir dünya yazarı ve düşünürü olan Kafka'nın açtığı bu derin dünyayı bu sergi ile Beyoğlu'na taşımak bizler için gurur verici olmuştur. Dünyanın giderek parçalandığı, kamplaştığı ve şiddetin tırmandığı bu günlerde insanlığın ortak evrensel değerleri üzerinde buluşmasının çok daha önemli olduğuna inanıyorum. Kafka'nın dünyasında yapacağınız bu yolculukta keyifli ve bol sorgulamalı anlar diliyorum” dedi.

REKLAM “KAFKA’NIN MİRASI ÇOK ETKİLEYİCİDİR” Çekya İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerova ise, “Bu geleneksel sergi önceki etkinliklerimize kıyasla daha az eğlenceli görülebilir ancak size Kafka ve onun hayatı hakkında yeni bilgiler, ilham ve düşünce devri sunabileceğini düşünüyorum. Bu sergiyi, hemen hemen her gün Türkiye’de karşılaştığımız Kafka’ya olan güçlü talebi ve ilgiyi karşılamak için hazırladık. Kafka’nın mirası çok etkileyicidir. Yurt dışındaki insanlar, Kafka’nın kendi memleketindeki insanlardan bile daha fazla ona hayrandır. Franz Kafka’nın eserleri basit veya hafif değil, çok zengin ve derin olmakla birlikte zor varoluşsal konuları ortaya koyar. Bu nedenle bu sergiyi, burada ışık, hava ve umutla dolu bu güzel modern salonda düzenleme olanağına sahip olduğumuz için minnettarım” ifadelerini kullandı.

AÇILIŞA ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI Serginin açılış törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Çekya İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerova, İsveç Krallığı İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani, Pakistan İstanbul Başkonsolosluğu Toplum İlişkilerinden Sorumlu Konsolos Uzeyir Ghumman, Belçika İstanbul Başkonsolosluğu Başkonsolos Yardımcısı Martin Duruisseau, Endonezya İstanbul Başkonsolosluğu Sosyal ve Kültürel İlişkiler Konsolosu Marisa Wiedha Christyanti, Endonezya İstanbul Başkonsolosluğu Sosyal ve Kültürel İlişkiler Ofisinden Wira Hadikusuma Maskardi, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Konsolos Kyungchan Park, Çekya İstanbul Başkonsolosluğu Başkonsolos Yardımcısı Rene Danek, Çekya İstanbul Başkonsolosluğu Başkonsolos Yardımcısı Asistanı Jakub Dluhosch, Çekya İstanbul Başkonsolosluğu Siyasi İşler ve Basın Sorumlusu Tolga Çevik ile sanatseverler katıldı.