Fransa'nın Nice Kulübü, geçtiğimiz yaz döneminde olduğu Ersin Destanoğlu için yeniden Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Geçen sezonun ardından bu sezon da gösterdiği performansla alkış alan genç file bekçisi, kurtardığı penaltılarla büyük beğeni toplamıştı.

YAZ DÖNEMİNDE DE İSTEMİŞLERDİ

Yaz döneminde de Ersin'e talip olan Nice, siyah-beyazlılara 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulunurken ret yanıtı almıştı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi beklenen Nice yetkililerinin bu transferi bu kez sonlandırmak istediği öğrenilirken Ersin'in de kulübüne para kazandırarak Avrupa'ya gitmek istediği ifade edildi.

Bu sezon 31 resmi maçta görev alan Ersin Destanoğlu, 11 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.