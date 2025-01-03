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        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Fransız mutfağının incisi: Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tam ölçüsünde creme brule tarifi!

        Fransız mutfağının incisi: Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tam ölçüsünde creme brule tarifi!

        Bir kaşığın çıtır şekeri kırdığı an, altındaki yumuşacık vanilya kremasıyla buluştuğu o lezzet şölenini hayal edin. İşte, Creme Brule'nin büyüsü tam da burada başlıyor! Fransız mutfağının bu zarif tatlısını evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 17:36 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:36
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        • 1

          Tatlı severlerin favorisi, restoranların gözdesi creme brule, aslında mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz bir lezzet. Çıtır karamel kaplaması ve ipeksi kremasıyla bu Fransız klasiği, özel günler için ideal bir seçenek. Gelin, bu etkileyici tatlıyı adım adım nasıl yapacağınızı birlikte keşfedelim!

        • 2

          MALZEMELER

          500 ml krema (süt kreması)

          1 çay kaşığı vanilya özütü (veya 1 vanilya çubuğu)

          5 adet yumurta sarısı

          100 gram toz şeker (yumurta sarısı için)

          4 yemek kaşığı toz şeker (üzeri için)

          Bir tutam tuz

        • 3

          HAZIRLANIŞI

          Fırını 150°C’ye ısıtın. Krema ve vanilyayı (vanilya çubuğu kullanıyorsanız, ortadan kesip içindeki çekirdekleri ekleyin) bir sos tenceresinde karıştırın. Kısık ateşte ısıtarak kremayı ılık hale getirin, kaynamamasına dikkat edin.

        • 4

          Yumurta sarılarını, 100 gram toz şeker ve bir tutam tuzla birlikte mikser veya çırpıcıyla iyice çırpın. Karışım açık sarı bir renk almalıdır.

          Sıcak kremayı azar azar yumurta karışımına ekleyin. Yavaş ekleyip sürekli karıştırarak yumurtaların pişmesini engelleyin.

        • 5

          Karışımı küçük, ısıya dayanıklı ramekin kaplarına (veya benzeri küçük kaselere) eşit şekilde paylaştırın.

          Kapları derin bir fırın tepsisine yerleştirin ve tepsiye kapların yarısına gelecek kadar sıcak su doldurun.

        • 6

          Önceden ısıtılmış fırında 30-40 dakika, karışımın ortası hafifçe sallanana kadar pişirin. (Pişirme süresi fırınınıza ve kapların boyutuna göre değişebilir.)

          Kapları tepsiden çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın, ardından buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece bekletin.

        • 7

          Servis öncesi, her bir kremanın üzerine eşit şekilde ince bir tabaka toz şeker serpin.

          Şekeri mutfak pürmüzüyle (brûlée aleti) yakarak karamelize edin. Eğer pürmüz yoksa, fırının en üst ızgara bölümünde (grill) birkaç dakika şekeri eritip karamelize edebilirsiniz.

        • 8

          Üst katman sertleşip çıtır hale geldikten sonra bekletmeden servis yapın. Afiyet olsun!

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