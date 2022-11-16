Fransa futbolu, 42 yaşındaki hakem Johan Hamel'in ölümüyle sarsıldı.

Fransız hakem, antrenman sırasında felç geçirerek hayatını kaybetti.

Hamel, son olarak 6 Kasım'da Lille ile Rennes arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçta düdük çalmıştı.

Fransız hakem, Ligue 1'de 135, Ligue 2'de ise 85 maçta görev yaptı.

Fransız kulüpleri, ölüm haberinin ardından Johan Hamel için başsağlığı mesajları paylaştı.