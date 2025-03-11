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        Haberler Spor Futbol Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping cezası sona erdi! - Futbol Haberleri

        Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping cezası sona erdi!

        Fransız futbolcu Paul Pogba'nın 1,5 yıllık doping cezası sona erdi. Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:07
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        Paul Pogba'nın doping cezası sona erdi!
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        Fransız futbolcu Paul Pogba'nın 1,5 yıllık doping cezası sona erdi.

        Cezasını tamamlayan serbest oyuncu statüsündeki Pogba, yeni bir takımla anlaşması halinde futbola dönebilecek.

        Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.

        Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

        Juventus, Kasım 2024'te Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmişti.

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