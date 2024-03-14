Fransız Eleonore türkülerimizi tanıtıyor
Fransız Eleonore Fourniau, Türkiye'de başlayan müzik kariyeri sonrasında birçok ülkede verdiği konserlerde ülkemizin ve türkülerimizin tanıtımını yapıyor. Fourniau'nun Sami Yusuf ile birlikte verdiği konserde seslendirdiği uzun hava türküsüyle de büyük beğeni topladı
Fransız Eleonore Fourniau, Kaygusuz Abdal'ın 'Var Ey Gönül' adlı uzun hava türküsüyle gündem oldu.
Paris doğumlu Fransız şarkıcı Eleonore Fourniau, annesiyle babasının akademik görevleri nedeniyle 11 - 14 yaş arasında Özbekistan'da yaşadı.
ALTIN PORTAKAL KAZANDI
Görevleri nedeniyle ailesinin Türkiye'ye taşınmasından sonra türkülere ilgi duyan, bağlama çalmasını öğrenen Eleonore Fourniau, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde müzik eğitimi aldı.
2015'te 'Kalandar Soğuğu' ile 'En İyi Müzik' dalında Antalya Film Festivali'nde 'Altın Portakal' kazanan Fourniau, 2016'da Fransa'ya döndü.
İKİ GRUBU BULUNUYOR
Aralarında Fas, Avustralya, İngiltere ve Kanada'nın olduğu birçok ülkede türkülerin de yer aldığı konserler veren Eleonore Fourniau, kariyerini Samaia Trio ve Telli Turnalar gibi müzik gruplarında devam ettiriyor.
Eleonore Fourniau'nun repertuvarında sıkça yer verdiği türküler şunlar;
• Aşkın Şarabı
• Gitme Turnam Gitme
• Seherde Bir Bağa Girdim
• Telli Turnalar
• Sakın Cahilin Yanına
• Keklik Gibi Kanadımı Süzemedim
• Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden
BİR HAYLİ BEĞENİ TOPLADI
Eleonore Fourniau, Sami Yusuf ile birlikte Fransa'da verdiği "L'Amour Vivant" adlı konserde seslendirdiği uzun havayla da bir hayli beğeni topladı. Fourniau, konserde Kaygusuz Abdal'ın; 'Var Ey Gönül' adlı eserini seslendirdi.